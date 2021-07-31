58歲的張女誆稱是35歲的OL。（萬華分局提供）

警方查扣保險套、潤滑液等證物。（萬華分局提供）

張女在網路上的攬客照片，與本人有不小落差。（陳鴻偉翻攝）

58歲香港大媽冒充35歲OL 嫖客不滿「照騙」怒檢舉

58歲香港籍張姓女子，去年2月以觀光名義來台，配合台灣應召業者私下賣淫，張女冒用不符本人的正妹美照，誆稱自己是35歲OL，以40分鐘3000元提供性服務，因本人和照片落差實在太大，疑有嫖客憤而檢舉，7月底遭萬華警方在西門町某商旅循線查獲。

萬華警分局日前獲報，中華路某商旅藏有一樓一鳳，業者透過LINE、捷克論壇打廣告，賣淫女子自稱婷婷，有小孩跟長輩要養所以出來外接，照片中女子穿著清涼、面貌姣好，以40分鐘3000元提供性交易服務。

警方經循線追查，25日前往該商旅套房，當場查獲58歲香港籍張姓女子涉嫌賣淫，現場另查扣保險套、潤滑液等證物，指了解，張對外自稱是35歲的OL，來台觀光兼差，可能有嫖客到場後，發現張本人與照片實在差太多，事後心生不滿才向警方檢舉。

張女供稱她在去年2月來台，原本只想待1個月，但後來疫情爆發，政府提供外國遊客自動延期，她只好一直待在這裡，警方懷疑她在應召站安排下，陸續在雙北地區各旅館賣淫1年多，但張女辯稱只在西門町住2天，還沒接到客人就被抓了。

張女後經篩驗，並沒有染疫及發燒狀況，警方偵訊後，依違反社維法及港澳關係條例將她送辦，移民署也在收容後，次日就將她遣返，另擴大追查幕後的不法集團。

疫情降級前後，陸續有色情業者開始蠢動，萬華分局對此安排專案加強取締，7月13日至31日為止，已查獲私娼站壁、一樓一鳳等妨害風化、違反社維法28件，移送馬夫、業者及女子共32人，未來將持續嚴查以淨化市容。