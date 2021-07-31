全台今日（31）新增11例本土病例，其中以新北市佔6例為最多；新北市長侯友宜表示，今適逢降為二級警戒後首個周末，目前風景區人、車管制以及所有的掌控都還一切非常順利，不過這個觀察指標，可能還要延續到下午甚至到明天，還是非常擔心報復性的旅遊。最新防疫說明將在3點的直播記者會。

【LIVE直播】新北市今增6例確診 降級首周末！侯友宜記者會最新說明

侯友宜表示，這禮拜疫情比上禮拜穩定，不過這周是降為2級後的第1個周末，新北市會持續觀察，個各風景區有沒有報復性出遊，並監測人流、車流和社區篩檢站，下禮拜一是1個梯次的完成，若疫情一直朝好的方向前進，新北市就不排除會做更多的開放。

侯友宜說，今天是周六也是降為二級警戒的第一個周末假日，特別到烏來來看風景區的人流跟車流，因為還是在早上，目前看起來風景區人、車的管制上以及所有的掌控都還一切非常順利。

侯強調，人流、車流這個觀察指標，可能還要延續到下午，甚至到明天，因為還是非常擔心報復性的旅遊，以及因為降級警戒二級以後，大家心裡就放鬆了，少了防疫的意識。