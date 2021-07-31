嫌犯情急之下，竟將大把鈔票丟棄在路邊。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯情急之下，竟將大把鈔票丟棄在路邊。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯自備30萬元假鈔企圖黑吃黑。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山警分局29日中午接獲中國信託銀行民生分行通報，指現場疑有詐騙集團車手臨櫃提領現金，立即派遣中山二派出所線上警力前往查處，當場逮獲提領60萬元的吳姓車手，並攔捕趁隙駕車脫逃的共犯，車上3嫌見狀竟將76萬元現鈔丟在路邊，企圖脫罪，警方將嫌犯制伏逮捕後，赫然發現車上還有30萬元假鈔，原來是嫌犯準備拿假鈔上繳黑吃黑。

警方調查，住在高雄的30歲吳姓車手，北上與21歲陳姓男子、18歲陳姓男子會合，由另一名22歲鄒男駕車，4人先到大安區銀行提領76萬元，再轉往中山區銀行提錢。

行員察覺有異暗中報警，員警發現一輛疑似在外接應的白色轎車突然加速逃逸，把還在銀行內的吳嫌丟包，立即通報線上警力加強攔查，隨後在林森北路發現該車，經追捕攔查在民生東路一段終於將3名共犯逮捕，從車上查扣贓款76萬元。

警方在點收查扣證物及現金之際，赫見30萬元假鈔，嫌犯坦承，是為了多分一點贓款，所以才想出以夾帶假鈔的方式交給上手。全案訊後，依洗錢、詐欺等罪嫌移送法辦。並持續向上追查其他共犯。