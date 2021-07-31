昨天（30日）晚間，樊振東與馬龍經過激烈的對決，最終以2比4惜敗馬龍，獲得東京奧運會乒乓球男單項目的銀牌。雖然屈居銀牌，但對於這位從留守兒童成長起來的中國男乒主力，已十分不易。下屆奧運會，樊振東的實力依然被各界看好有奪金希望。

香港《文匯報》報導，上世紀90年代，樊振東的父母從湖南省祁東縣農村到廣州打工。1997年，樊振東在廣州出生，因為父母要賺錢養家，他被送回湖南老家，與爺爺奶奶一起生活。直到四、五歲，樊振東才從老家到廣州上學。

由於沒有廣州戶口，入學不方便。當時，父母工作地附近的廣州海珠區同福中路第一小學有業餘乒乓球隊，如果能進乒乓球隊，不僅能順利入學，還可以省下學費。為此，父母特意將他送到海珠區少年宮學打乒乓球，並很快展現了他的天賦。最終，樊振東順利進入那所小學就讀。

讀小學時，樊振東經常代表學校參加各種少兒乒乓球比賽，每次成績都名列前茅。文浩光、楊碧瑜夫婦是樊振東在少年宮的啟蒙教練，他們對這名弟子讚不絕口。

「樊振東天賦好，關鍵是他還比別人更刻苦。我至今記得很清楚，5年間，他只有5天因故沒有來練球，3天是因為發燒，2天是生水痘，根據學校要求在家養病。」文浩龍說，課堂一般是最遲晚上7點多就停訓了，但樊振東經常練到晚9點多才吃晚飯。

「振東非常配合教練，對我們是言聽計從，一些重大決定，也都會來聽聽我們的意見。」楊碧瑜說，5年間，師徒建立了非常好的關係。

由於在市級比賽中成績好，樊振東被著名的廣州偉倫體校（後更名為廣州體育職業技術學院）選中，進一步培養。

在工廠打工的父母收入並不高，一家人擠在只有10餘平方米的出租屋。但每到周末兒子回到家，父母都要買牛羊肉、海鮮等，讓他補充營養。為了能夠讓他成才，父母甚至擱置在老家建房的計畫，決定把錢用在兒子身上，全力培養他成才。

樊振東的成長是對父母和教練的最好的回報。11歲時，樊振東代表廣州參加省級比賽，拿到團體和雙打第一名。2008年，他入選八一隊，與當時中國男乒的主力王皓成為隊友，自此，樊振東一步步開啟了自己職業生涯的高光時刻。

值得注意的是，在樊振東成長過程中，雖然沒有很好的家庭條件，但他卻遇到三位對他影響甚大的啟蒙教練。當年，樊振東被八一隊看中，但父母並不希望他「遠走他鄉」。啟蒙教練文浩光、楊碧瑜知道其中的利害，給他們做了很多思想工作。

事實上，楊碧瑜的母親鄭靜軒，也曾親自指導過樊振東。楊碧瑜出自乒乓世家，父母都是乒乓球運動員，她的哥哥楊國騰是廣東省隊教練。雖然已到七旬，但文浩光、楊碧瑜接受返聘，依然在海珠區基層教練青少年乒乓球。