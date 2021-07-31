台灣羽球天后戴資穎征戰東京奧運，昨闖進4強賽，離奪金目標更進一步，林志玲也送上暖心好禮，她31日表示：「奧運期間姐姐也是跟大家一樣一起感受競賽的刺激感，看到選手們這麼熱血的為夢想拼搏，整個城市甚至世界都只能夠安靜的陪伴。」且不止戴資穎，林志玲周到替每位選手署名，包含高爾夫球選手徐薇凌、射箭項目鄧宇成、女子高球選手李旻等人都驚喜收禮，也在社群上分享。

林志玲表示雖身在日本，不過無法到場觀賽，但希望還是能盡一己之力，為選手打氣，「想要彌補一點無法去現場加油打氣的遺憾，所以遞上卡片和小小的伴手禮，知道教練們及選手們大家都很辛苦，希望他們能感受到在電視機前的我們，在為他們喝采！為他們歡呼著！只要做到最好的自己就是勝利！只要超越過從前的自己就是勝利！感謝選手們用汗水淚水在這段時間帶給大家的正能量。」

高爾夫球選手徐薇凌亮出林志玲親送的禮物和手寫卡。（摘自IG）

林志玲的伴手禮中，不論是白色包裝紙、木盒以及信紙都相當有質感，其中還附上日本和菓子及手作的立體雕繡掛飾。駐日代表謝長廷也在臉書透露：「旅居東京的林志玲昨天中午親自帶了附簽名卡片的日本菓子，說要送選手及教練，我們已經在當日配送」，讓粉絲誇獎她十分用心。