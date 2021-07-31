末代指考已在昨(30)日結束，公民與社會科考題滿滿的政治味，特別是第34到37題組考核能議題，學者認為題目鋪陳方式極度不妥，彷彿是大考中心與出題老師在替民進黨「非核」政策背書。(李侑珊翻攝)

末代指考已在昨(30)日結束，公民與社會科考題滿滿的政治味，特別是第34到37題組考核能議題，學者認為題目鋪陳方式極度不妥，彷彿是大考中心與出題老師在替民進黨「非核」政策背書。(李侑珊翻攝)

末代指考已在昨（30）日結束，公民與社會科考題滿滿的政治味，特別是第34到37題組考核能議題，題中第三項文本敘述經濟部列舉「展綠、增氣、減煤、非核」，作為2025年前的能源政策目標，所搭配的選擇題選項，包含執政黨有立場中斷前政府核能政策，合乎民主制度。學者認為如此出題極度不妥，並反問：『引用「官方解釋文字」，是想趁著大考幫政策護航嗎？』

清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，由於大考中心尚未公布答案，尚無法評析答案，僅先依照個人看法論析考題。

葉宗洸指出，題組第一個文本，係說明續用核電與否的爭議及《公投法》演變，乍看似乎問題不大，但文字內容似乎是幫不斷主張「核四應公投」的民進黨辯解，當中除了提到2013年為何反對廢核公投，文末還特別強調公投案的通過門檻在2018年被調降，彷彿是執政黨占多數的立法院功勞。

葉宗洸認為，既然此題講到《公投法》的立法過程，何不也以一句話帶入，即立法院議決「公投不再與大選合併舉行」的後續修法結果？讓考生更清楚《公投法》的演變過程。至於文本二則事實描述，則沒有問題。

「文本三的內容才是問題所在！」葉宗洸提到，這題在「展綠」、「增氣」、「減煤」都是簡單敘述，惟獨「非核」項目的說明，提到經濟部對核能立場開放，又指續用核電與重啟核四有難以克服的困難。

「這是在幫當今政府說項嗎？」葉宗洸直說：「現下的經濟部哪裡表現出開放的核能立場了？不僅所謂難以克服的困難不符事實（實際皆可克服），甚至連地方政府反對用過核燃料乾貯場興建，都拿來當成不能續用核能理由，經濟部的說詞根本不足採信！」

葉宗洸認為，出題老師要說明2025年的能源政策目標，提及「非核」這一項時，只須比照前3項，簡單說明「核電占比歸零」即可。『如此引用「官方解釋文字」，是想趁著大考幫政策護航嗎？』

葉宗洸強調，針對時事題，大考出題老師應有中立且不逢迎時政的格調，也要能判斷各種說詞的可信度；若無從判斷，則寧可不出此題。「這樣的題目內容，個人認為不妥。」