劉明湘新歌〈沒時間等你〉唱出擺脫陰霾積極向上的心境。（湘湘工作室提供）

劉明湘新歌〈沒時間等你〉唱出擺脫陰霾積極向上的心境。（湘湘工作室提供）

劉明湘〈沒時間等你〉ＭＶ請來好友林育群助陣。（湘湘工作室提供）

劉明湘自立門戶發行全新EP《沒時間等你》，她沉潛3年，坦言因為疫情關係被迫停止即將起飛的西進計畫，在美國的前男友也因為遠距離無法見面而分手，再加上阿嬤突然生重病，面臨工作、愛情、家庭都遭遇阻礙，一度陷入憂鬱症，長達半年足不出戶甚至「曾經有過黑暗的念頭」。

劉明湘表示：「當時會覺得因為疫情，讓自己感覺一無所有，沒有自信，看任何事情都是負面。」念心理系的她不喜歡吃藥，最後靠著創作慢慢走出陰霾，「因為自己學心理學最清楚，迷失之後只有自己是解藥，要靠自己找回自己。」

而這張《沒時間等你》EP，正是劉明湘蟄伏許久的心聲，她說，過去這段時間被很多朋友問『你還有在唱歌嗎？』讓她有如當頭棒喝，她說：「聽到這句話代表不夠多人聽到我的歌，所以我才決定開工作室，把更多投資用在我自己身上，讓更多人聽到我的作品！同時要跟大家說：『劉明湘還在唱歌！』」

她原本計劃去年底推出EP，因為疫情而一直延期至今，主打歌〈沒有時間等你〉MV，出動好友林育群助陣，兩人因為「超級星光大道」比賽認識十多年，私底下把對方當「姊妹」，經常相約去ＫＴＶ飆嗓，劉明湘笑說：「我們常點女ＫＥＹ版的合唱歌，像是瑪麗亞凱莉或是惠妮休士頓的歌，超嗨！很喜歡小胖友自信又幽默的個性，而且他是超級開心果，有他在玩全不用怕無聊或尷尬，因為他很會炒熱氣氛！」

劉明湘也為了拍ＭＶ斷食４８小時，讓自己消水腫，還因此瘦了兩公斤；她表示：「因為我體脂肪比較高，身體容易水腫，所以為了上鏡實行斷食法！斷食法最難的地方就是在１８－２０小時這個階段，因為身體會很餓！不過趕緊去睡覺，隔天起來就過關了！不過這個是我有常常練習，靠著意志力去實行，大家不要輕易嘗試！」