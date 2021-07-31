今年4月2日太魯閣號列車事故奪走49條人命，交通部、台鐵局今日下午2點與受害家屬進行第2次懇談會，自救團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君指出，會中希望著重比較有實際面的作為，因為家屬一直感受不到官方誠意，也還沒有看見實質改革。

王薇君表示，很敬佩那些願意一直揭開自己傷痛，出面努力的那些家屬，為什麼家屬願意一再出面？因為他們不希望親人的離開只是慘痛代價，而是要有意義，不要再因為有人為的疏忽，造成這麼大的傷害，讓許多家庭留下心痛的結果。

王薇君說，誰都希望有一條平安回家的路，但怎麼讓平安回家不只是口號，如果在普悠瑪事故2、3個月後發生太魯閣事故，自己不太會苛責公部門，因為時間不夠改善，但2年後發生49條人命的太魯閣事故，不禁讓她對於公部門一些施政改革，是非常沒有信心的，要講很好聽、法修得漂亮很容易，但難以具體落實。

王薇君指出，希望今天能開啟不同的對話，讓公部門長官知道家屬們想要什麼，而不是不停地開會，或告訴家屬官員每天都開會到很晚，官員沒有感受，家屬也沒有感受，官方單位有沒有實質、好的改革，坦白說家屬沒有看見。

國民黨立委洪孟楷今也出席懇談會聲援家屬，他強調，在真相出爐、或是檢調沒有把這次事發過程中需要負責的人都要有應得的責任之前，現在就談和解操之過急。再來，行政調查明明5月就出來，卻延到7月公布，疫情期間家屬相忍為國，但為什麼中間總是有那麼一大段的落差？從行政調查的公布，就知道交通部與台鐵有沒有要真真正正的面對。

洪孟楷提到，近來收到很多台鐵員工爆料，因應這次太魯閣事件，邊坡工程都只能晚上收班後進行，白天一律不能施工，等晚上12點收班到早上6點停工，是否因為這樣造成原本預定工期往後延伸，今年底、明年底才有一些邊坡工程完工。

洪強調，台鐵不要因噎廢食，應該要做整個邊坡工程安全維護，確實做到，該積極趕快施工的同步進行。今天請交通部長、台鐵局長，跟家屬們確認這些問題點，這才是懇談會的意義。

而根據台鐵局向家屬的簡報，台鐵進行4大改善，包括「引進航空業監管機制，鐵道局增設鐵路監理檢查員」、「東部鐵道6處高風險地點，調降限速為80公里」、「建立安全管理系統（SMS），獎勵吹哨者」，並提供24小時緊急通報電話。