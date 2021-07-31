新北市金山區陽金公路出現積淹水情形。（民眾提供）

西南氣流影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局今（31日）針對北市、新北市、台南等地發布豪雨特報，新北市金山區陽金公路出現積淹水情形，滾滾黃水不斷從山坡流下，最高處達半個輪胎，路過車輛只能涉險而過，所幸未有人員傷亡。

氣象局表示，因西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，台北市、新北市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

同時應注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。