拿下奧運金牌的郭婞淳(右)。(取自謝長廷臉書)

「舉重女神」郭婞淳在東奧替台灣拿下首面金牌，更刷新奧運之前紀錄，成為世界第一，並於今(31日)搭機返台。駐日代表謝長廷今(28)日在臉書貼文指出，今天又有近20位選手及教練們要返台，包括舉重金牌郭婞淳、銅牌陳玟卉及射撃隊、游泳隊的選手，他也到機場歡送他們，感謝選手們的努力。

謝長廷臉書貼文提及，射擊隊住在大宮的飯店，昨晚特別辦了餞行會，和派駐的支援人員聚餐，沒有比賽壓力的選手都很活潑，25公尺手槍拿到第5名的吳佳穎，未來很有希望，值得培養，第8名的田家榛有一幼女，聽說參加集訓有三個月未見面，行政祕書特別準備一罐紀念餅乾讓她帶回去給女兒。派駐祕書張祖維也到機場歡送，她是特考第一名優秀外交人員，這次派駐在大宮後勤支援，連假也沒有休息，不辭勞苦，選手們最後依依不捨的向她揮手，可以看出這陣子已經培養了濃厚的感情。

林志玲。（圖／翻攝自林志玲臉書）

謝長廷也說，旅居東京的林志玲昨天中午親自帶了附簽名卡片的日本菓子，說要送選手及教練，已經在當日配送。另外，日本APS公司也送來個人小型空氣脫臭清淨器， 說要改善外住選手房間的空氣品質，也緊急配至大宮、府中兩地，以免辜負大家的好意。