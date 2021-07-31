【愛傳媒陳朝平專欄】美國聯邦參議院外交委員會7月28日口頭表決通過一項法案，要求美國國務卿協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。

彷彿是套好招似的，隔了一天，日本前首相安倍晉三出席首屆「台美日國會議員戰略論壇」致詞時也做了類似的表示，並加碼演出說他也支持台灣跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。

日本的對中對台政策，基本上是跟著美國老大哥亦步亦趨，安倍晉三的超級友台建議，最大可能不過是美國藉他的嘴巴，放放風，安安台灣的心，能否形成具體的政策，還是得看美國的臉色。因此，可以略過不論。

仔細品味一下美國參議院外委會通過這項法案的說明，不難發現，用字遣詞和提案原由，還真類似台灣對美遊說的一貫邏輯和用語。

陳述台灣無法參加WHA歷史原因的這段文字是這麼寫的：「⋯台灣自1997年起爭取加入WHO，2009年在美國與理念相近國家支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA；蔡英文總統上任後，中方開始抵制台灣參與國際活動，2016年的WHA邀請函上被加註「台灣的參與是基於一中原則」，隔年起迄今均未曾獲邀。」

這段陳述，倒是沒有偏誤。正如法案說明裡說明的，2009年台灣得以參與WHA的條件因素分別是：一、美國與理念相近國家支持，二、兩岸關係改善，三、一中原則。2016年以後，三個條件因素去其二，中方抵制台灣以觀察員參與WHA，就毫不意外了！

這段陳述言外之意似乎在說，台灣要以觀察員身分參與WHA，只須找回消失的兩個條件因素即可，根本無須勞駕參院外委會提案。找回消失的兩個條件因素，操之在台灣，而非操在我美國。

只要蔡英文願意回到兩岸原有的諒解，兩岸關係改善了，三條件中具備了兩條件，剩下的就看美國和理念相近的國家，自然會支持！

否則，台灣遊說美國參院通過再多的法案，也無濟於事。這段文字似乎預先給美國國務卿未必能協助台灣重獲WHA觀察員身分，照了個託辭。

法案中另一段文字，也值得玩味。文字是這麼寫的：國家地位並非參與WHA的必要條件，去年五月WHA線上大會，也有很多觀察員不是WHO會員及非政府組織；病毒無國界，將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。

這段話有幾點矛盾。

第一，「將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險」？截至目前為止，全球新冠肺炎確診病裡最多、死亡人數最多的10個國家，通通是WHO的會員國。

病毒誠然無國界，但是，「增加全球傳染病所帶來危險的」恰恰是病毒最多。也就是確診數最高的那些國家。當然，也包括了美國在內。

第二，WHO最最關心的是疫苗分配不均和COVAX平台遲遲不能發揮積極作用。這個問題的關鍵在於疫苗大國和大廠壟斷資源，與台灣參與WHA與否無關。

進一步問，台灣若是加入WHO，或是以觀察員身分參與WHA，對疫苗生產分配和提高COVAX效率，就能有所助益嗎？

台灣數位網軍囂張出征、反中抗中民粹主義衍生，既沒有能力自製新冠疫苗，又不願遵守國際疫苗認證的規範，對遏阻全球傳染病和疫情蔓延，又能有甚麼貢獻呢？

第三，法案文字說道，「國家地位並非參與WHA的必要條件」，既然如此，美國為什麼不在WHO正式提議，讓台灣以特殊身分和名稱參與WHA呢？

去年，川普政府與蔡政府關係如膠似漆，美國政府並未提案支持台灣，如今美國政府換屆，台美兩國關係似乎更上層樓，美國何不直接在WHO提案？何必繞彎子，讓參院外交委員會提個語焉不詳的法案呢？

其實，即使參院外委會搞不清狀況，國務院裡的職業外交人員何嘗不清楚？台灣能否重新以觀察員身分參加WHA，癥結根本就不在是不是以國家地位參與。

上世紀80年代以還，台灣能參與的國際組織，不是使用奧會模式「中華台北」的名稱，就是以「台澎金馬經濟體」的身分參與，都是「類國家又不似國家」的地位。

美國真要鼓動獲推動台灣以國家地位和名義參與任何國際組織，那麼，美國就必須冒著全面顛覆現有國際秩序的風險，而這樣的風險代價，又豈是美國政府甘願付出的？

稍稍了解美國三權分立和遊說制度的人都明白，作為長期的世界霸主，參院外交委員會要操心的外交問題和國際糾紛，多如繁星；台灣參與國際組織問題的重要性，應該不在參院外委會的優先事項清單裡。因此，類似要求國務卿挺台灣參與WHA的法案，99.9%都是台灣遊說的結果。

然而，檢視這些年來美國國會許多友台提案，不難發現，台灣遊說團的說詞已經用老了，絲毫不能產生扭轉美國對中和對台政策的實質轉變，最大的效果，就是外銷轉內銷，佔領台灣媒體版面24小時罷了！

對國會的遊說，老調重彈，至少還中規中矩。至於動員美國智庫的遊說工作，則已經到了胡鬧的地步了！

像是前兩天，曾經危言聳聽多次的台灣女婿易思安，便配合著無腦的外媒，指稱解放軍攻台非動員200萬軍力登陸，不足以致勝。

類似的荒唐遊說說法，一而再，再而三地促發，浪費公帑還在其次，最糟糕的是看在對岸的眼裡，這樣的台灣，哪裡像是一個有骨氣、有智識的競爭對手？哪裡有對抗祖國和平統一的本錢呢？

作者為資深媒體人

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