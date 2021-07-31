荖濃往甲仙方向台20線67.5k處因雨勢太大有零星落石情形。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

強烈西南氣流帶來強降雨，高雄市今日各地傳出積淹水，高雄市水利局表示，截至下午1時，共接獲29件積淹水災情通報，已有17件退水，另荖濃往甲仙方向台20線67.5k處因雨勢太大有零星落石情形，警方派員排除中，高雄市長陳其邁上午前往各地會勘，指示水利局加速辦理各項排水改善計畫。

高市府水利局表示，受西南氣流影響，高雄市路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、燕巢、岡山、阿蓮等區於今日上午8時至10時30分有明顯強降雨發生，統計至中午11時20分，最大1小時累積雨量為湖內區96毫米，其次為茄萣區93.5毫米，最大3小時累積雨量為梓官區139.5毫米，其次為橋頭區129.5毫米，短時強降雨下造成多處道路積淹水。

市長陳其邁一早即前往岡山區嘉峰路高速公路涵洞、湖內區中正路二段、橋頭區橋燕路、仁武區義大二路與水管路及觀音湖現勘，現場指示水利局加強派員巡查各排水路，避免阻礙水流，地方提供的改善建議，儘速派員會同研商檢討，另針對各項既有排水改善計畫應加速辦理。

水利局指出，應變中心已於昨日12時三級開設，各抽水站及滯洪池均應嚴陣以待，適時操作發揮功效，並隨時掌握災情及執行搶修搶險工作，經統計至下午1時止積淹水災情通報29件，已17件退水，其它陸續退水中，分佈於永安區、岡山區、湖內區、路竹區及阿蓮區等，主要為道路積淹水與涵洞積水事件。

水利局表示，約上午9時起陸續接獲通報，水利局自設多處路面淹水感知器也即時傳送積淹水高度，目前因雨勢持續岡山地區多處區域排水已達警戒水位，提醒市民仍應做好自主防災工作，市府亦持續追蹤及監控各區水情資訊。