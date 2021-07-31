中央流行疫情指揮中心開放餐廳內用規定鬆綁1周，台南市餐飲小吃店出現久未見面的小情侶約會，業者期待周末客人回流，不料30日晚間至31日起降雨不停，著名美食街冷清未見人潮，仍以外帶客居多。

台南市餐飲小吃聞名全台，27日內用解禁讓業者期待找回往日生意，著名美食街國華街、海安路與安平老街的店家紛紛放起隔板，想要先賺一波「報復性內用」客群。

台南市30日晚間、31日逢餐飲開放內用首周假期，業者期待人潮出現，但天公不作美連續大雨，國華街、安平老街、海安路未見人潮顯得冷清，僅有零星民眾騎車來覓食，以外帶客居多，有的店家乾脆關門。

中西區海安路是台南市著名逛街景點，兩旁餐廳林立，疫情期間冷清，27日一開放內用，便吸引安南區、永康區與仁德區的客人前來。

一家滷味業者表示，海安路餐廳飲食環境以戶外空間為主，用餐時間以晚餐、消夜居多，民眾坐戶外比室內安心，餐飲內用解禁一周來，客人已迅速回復近5成。

「能坐下來，生意真的有差」海安路餐廳業者表示，海安路不好臨停，之前外帶生意很難作，開放餐飲內用以來，海安路上又見到零星散步人潮。

台南市海安商圈榮譽理事長黃睿勳表示，解禁第1周商圈客群明顯增多。商圈內店家觀察以情侶與家庭式客人居多，包括因為疫情嚴峻時兩地相隔，久未見面的小情侶，趁機吃飯約會，讓戀情回溫。