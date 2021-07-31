王薇瑄長相激似日本女星廣末涼子。（台中市警察局少年隊提供／張妍溱台中傳真）

王薇瑄亮麗外型、身材曼妙，相當吸睛。（台中市警察局少年隊提供／張妍溱台中傳真）

26歲女警王薇瑄，去年8月派駐支援少年警察隊偵查組，期間偵辦毒品案件表現良好。（台中市警察局少年隊提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局少年隊暑期推反毒微電影「Don，毒it」，片中飾演綽號「龍嫂」、毒梟大哥的女人，戲外真實身分是女警，長相激似日本女星廣末涼子，亮麗外型、相當吸睛；少年警察隊說，26歲王員3年前特考班畢業，分發保四內政部警政署保安警察第四總隊受訓，去年8月派駐支援少年警察隊偵查組，期間偵辦毒品案件表現良好。

警方微電影「Don，毒it」片段，王薇瑄與毒梟男友及小弟們，群聚汽車旅館販售毒品，正當小弟與買毒學生交易時，王薇瑄一手拿著香菸、一手另拿起啤酒，起身使壞爆出口1句：「小屁孩」，一附黑道大姐大模樣，江湖味十足。

王薇瑄說，為揣摩「大哥的女人」角色，一連看好幾部兄弟片，雖上場拍攝僅1句台詞，但跟原本的個性不同，所以神情及動作仍須練習以防NG，對於酷似日本女星廣末涼子，她謙虛表示，沒那麼像啦！片中描述新興毒品對青少年的危害且深入校園，染上毒癮的學生不僅提供毒品給同學吸食，因缺錢買毒而去從事詐騙車手，害人又害己，悔不當初。

台中市警察局少年隊指出，暑假已經開始了，因為疫情關係，毒品販售從原本的夜店、KTV等娛樂場所轉移至網路或交友APP，青少年在家中使用網路接觸毒品的機會也隨之增加，為加強宣導毒品危害，推出青春專案反毒微電影。

台中市警局少年隊推出青春專案反毒微電影，由「無毒校園」專任警力擔綱主角，邀少年輔導委員會社工及居仁國中老師共同演出，片尾由台中地方法院少年法庭施庭長慶鴻講解法律，提醒青少年勿觸法網，藉由微電影傳達，毒品的成癮性與危害性，吸引青少年關注。

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