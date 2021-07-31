因西南氣流影響，中央氣象局31日針對雙北發布大雷雨即時訊息，路上民眾紛紛開傘避雨。（張鎧乙攝）

午後大雨炸北投、士林，網友驚呼「水溝蓋飄起來了」。（圖／翻攝自台北之北投幫）

午後大雨炸北投、士林，石牌路二段就淹大水了。（圖／翻攝自台北之北投幫）

午後大雨開炸，氣象局針對18縣市發布豪大雨特報、水利署也針對台北市發一級淹水警戒。 從網友們分享的照片中可見，台北市北投區石牌路二段的路面看起來像小河，水溝蓋的部分更如同小型湧泉般，不斷冒出水，讓不少網友驚呆。

一名網友今在臉書社團《台北之北投幫》發文表示，現在下超級大豪雨，不到一個小時，石牌路二段就淹大水了，水溝蓋也飄起來，路過的騎士請特別小心。從照片中可見，北投地區的雨像是用倒的一樣，讓道路直接變成小河，水溝蓋的部分看上去如同小型湧泉，不斷冒出水來。

另也有網友在同個社團發文說，台北市北投區的民族街也淹水了。從照片中可見路面低窪處淹水，土黃色的積水蓋住臨停車輛的半個輪胎，也幾乎淹到旁邊住戶的家中。

午後大雨狂炸，台北市北投和士林地區淹水。（圖／翻攝自台北之北投幫）

午後大雷雨，造成台北市北投、士林局部地區一度積水，根據中央氣象局統計，降雨集中陽明山區，下午1點至2點雨勢最大，竹子湖一小時的降雨量暴衝到114毫米，天母、陽明山也分別出現106.5毫米及104毫米的誇張紀錄。