新北市接種疫苗死亡案例，31日再添1人，新北市通報累積統計共105例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，五股區通報44歲女性，身患腎臟疾病，6月18日接種AZ，6月19日至6月21日出現食慾不振，7月10日出現意識模糊，急救不治死亡。