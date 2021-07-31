五股44歲女患腎臟病 打完AZ後22天死亡 15:142021/07/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股區通報一名44歲女性，身患腎臟疾病，6月18日接種AZ，7月10日出現意識模糊，急救不治死亡，示意圖非當事人。(示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市接種疫苗死亡案例，31日再添1人，新北市通報累積統計共105例，個案死因是否與疫苗有關將由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。 新北市衛生局表示，五股區通報44歲女性，身患腎臟疾病，6月18日接種AZ，6月19日至6月21日出現食慾不振，7月10日出現意識模糊，急救不治死亡。 魚丁糸開公司吳青峰嘆復出不易 日首都圈全面進入緊急事態宣言 #新冠肺炎 #台灣 # 44歲 #AZ #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年輕爸媽打疫苗 侯將向中央爭取 04:102021/07/31 地方新聞 疫苗吃緊 平台出包 上百人險白跑 04:102021/07/31 焦點要聞 Delta變異株傳染力驚人 美研究：染疫者中74％已打完疫苗 03:492021/07/31 國際 逾40天零確診 嘉義一天爆9個！這件事最令人擔心 09:422021/07/31 生活 花蓮新城鄕為居民投保團險 斥資近200萬元爭取更多保障 14:522021/07/31 寶島 立陶宛捐贈疫苗抵台 吳釗燮感謝「新朋友」 14:022021/07/31 政治 今無死亡個案 本土確診新增11例 13:402021/07/31 生活 嘉義水上爆群聚感染 故宮南院急關閉 2天累計11人 感染源可能是萬華 04:102021/07/31 焦點要聞 受暴婦女勇敢離婚！二度就業「變身房仲」 入行3個月破公司業績紀錄 09:012021/07/31 房產達人 美鷹會要角 神祕王鑫首度曝光 04:102021/07/31 社會新聞 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 08:092021/07/31 生活 生活熱門新聞 一開冷氣就聞到臭酸味 屋主崩潰求助 內行人揭禍首 - 生活 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 新光三越A4館緊急停業 黃珊珊證實2樓櫃姐確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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