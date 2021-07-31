南區喜樹路252巷傳出淹水。(水利局提供／曹婷婷台南傳真)

依據中央氣象資料顯示，今天上午這波西南氣流降雨熱區廣泛分布在沿海到內陸的平地，水利局指出，今日0時至9時40分，最大累積雨量為南區121毫米，仁德區112毫米，最大時雨量為南區63.5mm(0810-0910)，其次為中西區53mm(0810-0910)，部份區域排水未及時宣洩，造成5區12處淹水，不過，尖峰雨勢通過後，已迅速退水。

水利局指出，本次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，其中，小東地下道一帶因降雨強烈，上午9點20分左右積水近40公分，雨勢減緩後配合現場抽水機組全力抽排，積水於9點50分即消退並開放通車。

水利局說明，截至11時30分止，計有33座抽水站啟動，總抽水量為222萬噸；目前尚有16座運轉中，本次淹水災情總計5行政區共12處，主要集中在南區喜樹路222、252、288巷；灣裡路61、62、211、222、263及288巷道內，降雨緩和後已於上午10點30分全部退水完畢。

水利局提醒，近日天氣受西南季風影響，請市民朋友多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，如遇積淹水，切勿涉水或強行穿越，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。