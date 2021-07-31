為加強便民服務、減少疫情期間的接觸，同時推動無紙化的節能減碳觀念，台中市都市發展局建置「廣告物許可申請系統」，8月2日起正式上線；此外，地政局也積極推展土地登記e化服務，今天起在數位櫃台新增「網路申請不動產登記」服務，避免民眾往來奔波，盼讓線上代替實體申請。

都發局指出，隨著商業活動越來越頻繁，街道上的廣告招牌琳瑯滿目，卻也造成城市景觀雜亂等問題，為幫助民眾確實了解廣告招牌的設置規範與申請程序，特別推出「廣告物許可申請系統」，盼透過圖文方式的解說、簡化民眾對複雜法規的理解，系統並具有線上諮詢及補正通知、申請進度查詢等功能。

都發局說，民眾可直接上網搜尋該系統，或是經由都發局官網點選進入，即可在網站上了解各式廣告的設置規定、位置及尺寸等，方便評估且掌握審查進度等。市府透過此方式導入無紙化申請流程，盼能以網路替代實體申請，達到便民與減碳等目的。

同樣兼顧防疫與便民，地政局今天起在數位櫃台新增「網路申請不動產登記」服務，民眾只要持自然人憑證即可辦理土地登記申請。局長吳存金表示，不動產登記可透過線上申辦簡易登記、通信申請等方式辦理，不同縣市則必須透過跨縣市代收，但民眾都必須要臨櫃辦理相關手續，相當不方便，透過網路申請可免去奔波的麻煩。

吳存金說，土地登記案件若需檢附印鑑證明等資料，也可透過數位櫃檯辦理線上聲明，經專業代理人驗證即可取代證明，若藉由線上申辦土地登記者，只需填寫申請書並以線上送件、並郵寄紙本至不動產管轄所即可。