即將迎來8月，星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙魚座、天蠍座、水瓶座、雙子座將能在8月迎接好事降臨，好消息一個接著一個，日子過得順風順水，成為大家眼中的幸運兒。

▍1.雙魚座

雙魚座8月桃花運降臨，單身者有機會遇到條件理想又讓人心動的對象，享受一段甜蜜浪漫的戀情。除了感情能找到歸宿，事業運也非常順遂，無論是上班族、創業者在職場上都能做出亮眼成果，迎接現階段的高峰，就算遇到困難也能迅速解決，整個月福氣滿滿，好事接連不斷。

▍2.天蠍座

天蠍座頭腦聰明，性格好勝，工作能力原本就很強，8月他們的事業心變重，將時間和心力花在打拚事業上，順利完成手邊的任務，工作表現能被長官看見，因此特別有機會升職、加薪，這段時間工作運非常好，不會遇到什麼困難，又能受到重用，運勢一路飆升。

▍3.水瓶座

水瓶座過去運勢一直跌跌撞撞，今年8月運勢突然轉旺，身邊好消息不斷，終於擺脫逆境，同時又出現貴人出手相助，無論是生活、事業都明顯好轉，8月水星能量還會幫水瓶座帶來桃花運，單身的水瓶座能邂逅理想對象，不要排斥認識新朋友的機會，才不會錯失好姻緣。

▍4.雙子座

雙子座8月在感情、職場都能有所收穫，特別是愛情方面，終於能遇到真愛，對方可能是客戶或工作夥伴，也可能在一個彷彿偶像劇般浪漫的場合認識，兩人感情迅速加溫，順利展開交往。事業上也非常順利，機運不斷，又能受到長官重用，可以充分發揮實力，事業更上一層樓。