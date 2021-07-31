「湯包」湯智鈞做為中華射箭隊最後希望，31日在東京奧運殺進男子個人銅牌戰，對上地主日本的射手古川高晴。雖然湯智鈞最後戰敗，射下第4名仍有300萬元國光獎金，加上男團銀牌的700萬元，他個人總共進帳1000萬元！

湯智鈞首趟射下28分，但古川以兩支10分箭拿下領先。第2趟湯智鈞回敬兩支10分箭，2比2扳平戰局。第3趟雙方各以1支10分箭不分勝負，戰成3比3。第4趟古川再以兩支10分箭奪回領先。最後一趟湯智鈞連續兩支9分箭，遭到古川10分箭反擊而飲恨（7-3）。

湯智鈞在8強賽擊退韓國金優鎮，粉碎韓國東奧「五金行」的美夢，展示的神箭讓金優鎮也稱讚。可惜他在4強賽敗給狀況絕佳的義大利射手奈斯波利(Mauro Nespoli)，無緣金牌戰，同時4強戰已經創下台灣男子射箭隊最佳的個人紀錄。

本屆東京奧運之前，台灣射箭隊在奧運舞台累積1銀2銅，湯智鈞本屆已先在男團為台灣射下1面銀牌，也是本屆射箭隊的唯一獎牌。男子個人最後由土耳其射手Mete Gazoz摘金，義大利奈斯波利銀牌。