台灣19歲桌球天才林昀儒昨（30日）出戰男單銅牌戰，終場以3：4不敵32歲德國好手奧恰洛夫。不過在關鍵第6局時，許多球迷不解，為何當時林昀儒手感正好，教練蔣澎龍卻在賽末點喊暫停，打亂選手節奏，也讓對手有喘息機會，以至於被逆轉逼進第7局。對此，一名擁有10年桌球經驗的網友發文分析，隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」PO文指出，林昀儒在這場銅牌戰上，比以往多了很多情緒，許多接發球的處理也因為急躁而失分，遺憾的是失分大多來自他最擅長的「反手擰」，原PO認為，「教練之所以喊出暫停，是因為『下一球換對手發球了』，而且又是『賽末點』，教練是要提醒他不要急，討論戰術並希望他好好處理下一球」。

原PO分享自身經驗，直言在當下那個時間點，領先方的壓力反而會比前幾球更大，「昀儒雖然看起來沈穩，但感覺是勝負欲很高的人，再加上又是輪到前面失誤很多的接發球，在這種比較被動的狀態，對手的搶攻也很強勢，我個人反而會期待在這關鍵1分有教練給我指示」。

相較於外界認為當下的重點在「賽末點」，是台灣準備再拿一面銅牌的關鍵時刻，所以會覺得叫暫停很不合理，但在原PO看來，當時的重點是「昀儒要面對接發球」。

最後原PO呼籲球迷們能以鼓勵代替批評，畢竟林昀儒和教練絕對比大家還難過，但他也認為，錯失銅牌對於年僅19歲的林昀儒不一定是壞事，「柔道的高藤直壽也是里約奧運拿銅牌不甘心，帶著悔恨的心情苦練，今年順利拿到金牌，所以希望昀儒能把挫折幻化成力量，3年後巴黎奧運一定能拿回金牌！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「小林一定也盡力了，輸球如果要開檢討會也是小林跟教練方，真的輪不到大家說嘴」、「認同，其實就單純因為結果是輸的，所以被拿出來鞭吧」、「滿多人就是輸了找戰犯＋鍵盤教練，幫小林跟教練加油打氣」、「第7盤被帶走，這很明顯就是心態跟技術還未成熟，就磨練就好！對手很強！」。

賽後教練蔣澎龍也表示，林昀儒第一次打奧運就經歷了好幾場關鍵比賽，表現無話可說，但是打到最後林昀儒因為太想贏球，導致揮拍較為僵硬，「奧運比賽的規模與獎牌的意義，都和一般比賽不同，所以大賽的心理素質是需要累積」，並坦言相當看好林昀儒，「接下來就放眼2024年巴黎奧運吧！」