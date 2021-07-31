衛生局同時公布，案15782於7月26日中午12時43分至下午1時15分前往板橋區健身工廠新埔店，於7月27日上午10時至中午12時前往板橋區健身工廠土城店。（衛生局提供）

新北市長侯友宜今（31）日主持防疫會議，新北市新增例6例，3人為新增個案，3人為居家隔離陰性轉為陽性，分別位於蘆洲、汐止各2人、板橋三重各1人，與北市感染源有關3人。另外，衛生局同時公布案15782於26日、27日有前往健身工廠新埔店、土城店。

侯友宜表示，6例中家戶感染3人、職場感染1人、其他2人，與台北市有關3人，都為居家隔離陰性轉為陽性，3人中家戶有關2人、公司職場有關1人。

侯也說，新增6例共匡列接觸者19人、居家隔離10人，已快篩1人呈現陰性，跨縣市通報8例，台北市5例、桃園市2例、基隆市1例。

侯友宜也說，汐止2例都是家人，妻子因北市職場感染，夫妻兩人匡列居家隔離，採檢陽性；蘆洲個案1例從大陸返家後居家隔離驗出陽性，另一個案感染源疫調中。

三重1例則是曾到北市幫忙親戚搬家，親戚確診後傳染，板橋1例則是自行前往篩檢站篩檢，感染源疫調中。

此外，社區篩檢站5月17日至7月30日總篩檢22萬7452人，快篩陽性數1253人、陽性率0.6％，7月30日社區篩檢3120人，快篩陽性3人、陽性率0.1％。

衛生局同時公布，案15782於7月26日中午12時43分至下午1時15分前往板橋區健身工廠新埔店，於7月27日上午10時至中午12時前往板橋區健身工廠土城店。