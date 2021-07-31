8月22日祖父母節，新竹縣因應疫情暫時不舉辦大型慶祝活動，從8月1日起舉辦線上系列活動，縣長楊文科邀請大朋友小朋友共襄盛舉，參加活動並在線上互動，就有機會獲得吸塵器、小米手環、小愛音箱、全聯禮券等大獎。

楊文科表示，台灣社會趨向高齡化及少子女化，雙薪家庭比例提高，也有不少孩子是由祖父母扶養長大，教育部訂定每年8月第4個禮拜日為祖父母節，期盼藉由活動倡導家庭世代互動共學，喚起各界對親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視。

縣府過去3年是結合13鄉鎮樂齡學習中心舉辦慶祝祖父母節大型活動，如樂齡阿婆閃跳、祖孫疊杯及桌遊同樂會等，成功聚集全縣祖孫家庭一起同歡共樂。

今年受到疫情影響，樂齡中心的實體課程紛紛轉為線上進行，長輩們都很能上手，因此祖父母節慶祝活動也改以線上多元的方式辦理。

教育處指出，8月1日起每週將分享由竹縣13鄉鎮樂齡中心拍攝的樂齡運動介紹影片、趣味童玩DIY影片，讓樂齡祖孫家庭一起跟著節拍運動，一同回味小時候的童趣時光。

8月13日至9月3日新竹縣家庭教育中心「愛的口號（Slogan）」徵件，鼓勵大家用創意口號呼喊出對祖父母真摯的愛。8月14日在教育處粉絲專頁首播「祖孫運動會大會操-結合彈力帶教學」影片。

系列活動的亮點之一「爺奶的少年時代-回憶青春靚靚照」照片上傳活動，邀請民眾和爺爺 奶奶一起翻開舊相本，一起回憶少年時的青春時光，只要在活動指定處上傳爺奶們的年輕照片，就有機會得到大獎喔！

教育處長楊郡慈表示，獎品相當豐富，包含小米系列小米手環6、智慧攝影機、無線吸塵器、藍芽耳機、小愛音箱、體重機及洗手機等七項大獎，及實用的全聯500元禮券80份。