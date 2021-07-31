全台首座水資中心內的咖啡廳「黑水咖啡廳」座落在「文青水園水資源回收中心」，可遠眺台北101大樓。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

全台首座水資中心內的咖啡廳「黑水咖啡廳」座落在「文青水園水資源回收中心」，可遠眺台北101大樓。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

全台首座水資中心內的咖啡廳「黑水咖啡廳」座落在「文青水園水資源回收中心」，可遠眺台北101大樓。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

全台首座水資中心內的咖啡廳「黑水咖啡廳」座落在「文青水園水資源回收中心」，可遠眺台北101大樓。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

汙水處理設施全面地下化，地上空間則規畫為近2公頃景觀公園綠地，有景觀水道、櫻花步道、綠波小徑及星空草原，設計成「莫比斯環」象徵生生不息、循環永續。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

曾獲國家卓越建設獎的「文青水園水資源回收中心」，提供景觀水道、櫻花步道等社區友善環境，水務局更將2樓管理中心委外招標打造「黑水咖啡廳」，取「汙水」台語諧音希望顛覆汙水處理廠印象，且有「無邊際觀景台」可遠眺台北101大樓，2日試營運將是全台首座水資中心內的咖啡廳。

水務局長劉振宇說，文青水園水資源回收中心是國內第一座全區採用低衝擊開發技術的水資源回收中心，將汙水處理設施全面地下化，地上空間則規畫為近2公頃景觀公園綠地，有景觀水道、櫻花步道、綠波小徑及星空草原，設計成「莫比斯環」象徵生生不息、循環永續，回收處理後的放流水達再生水標準，能供應給鄰近的華亞科技園區等廠商使用，另也專管排放到南崁溪系統，達到自己汙水自己處理、自己再生利用和自己排放的目標，更獲得2020國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎肯定。

水務局特別在文青水園水資中心最具特色的管理中心2樓內，引進民間企業進駐經營打造「黑水咖啡廳」，有別於多數由直線造型的現代建物，「莫比斯環」半圓形的弧形建築，使原本有限的空間轉化為無限的循環，讓日光恣意灑入，在都市水泥叢林中提供呼吸休憩空間，未來咖啡廳除販售咖啡、甜點、簡餐、輕食外，後續也會不定期增加品項，同時提供民眾DIY蛋糕、互動式教學課程演說，並搭配「歡喜扮戲團」不定期演出，增加休閒樂趣並增進自我內涵。

劉振宇說，文青水園水資兼具生態涵養與戶外活動機能，民眾白天可肆意徜徉在大自然下，夜間配合燈光效果眺望星空、俯瞰台北盆地及101大樓夜色美景，是林口台地俯瞰北台灣的絕佳「無邊際觀景台」。

「黑水咖啡廳」預計2日至15日試營運，上午11點營業至晚上7點，試營運期間僅開放外帶，但餐飲全面85折，待全國疫情再降溫後視情況調整營業時間及內用選項，劉振宇說，委外經營除了有專業人員管理公共空間使用率外，也可增加市府財政收益，減輕日常維護負擔，後續將成立環境教育場域搭配，提供市民寓教於樂的休憩場所。