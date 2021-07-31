▲隨著降級，人潮逐步回升，台茂購物中心表示，人潮較上周六已呈現倍數成長。（蕭靈璽攝）

▲為確保防疫，大江購物中心特別於美食街共食區設有專人控管進場人數，搭配人數流動電子看板輔助，讓民眾可以快速掌握用餐區人數狀況。（大江購物中心提供／蕭靈璽桃園傳真）

疫情降級後各地人潮逐步回升，31日更迎來首次假日，中壢華泰名品城指出，31日自中午12點開放後，即有許多民眾湧入，用餐區域呈現幾乎滿座狀態，台茂購物中心指出，人潮較上周六呈現倍數成長，並強調人車潮確有回升趨勢。

疫情降級，桃園市政府有條件開放餐廳內用及電影院，室內商場人潮也逐步回升，中壢華泰名城指出，管制降級後人潮陸續有回升狀況，31日迎來降級後的首次假日，12點開放不久用餐區域即呈現滿座狀態，台茂購物中心更進一步表示，人潮較上周六已呈現倍數成長。

SOGO百貨中壢店店長賴必昌表示，31日為降2級後的首個假日，消費者心情較為穩定安心，來店人潮較三級警戒時提升約15％，且適逢父親節檔期，在促銷活動的帶動下，消費業績預計可回復約20％，強調隨著疫情的降級，市場的運作正在逐步回復正常。

儘管疫情降級，室內商場仍不大意，各商場除遵守兩罩一套、社交距離、梅花座以及裝設隔板外，更特別準備許多防疫輔助措施，大江購物中心特別於美食街共食區設有專人控管進場人數，搭配人數流動電子看板輔助，讓民眾可以快速掌握用餐區人數狀況，華泰名品城更要求餐廳僅能提供單人套餐，不開放共食。

大江購物中心指出，疫情的降級與內用的開放確實刺激了民眾至室內商場購物的慾望，且近日桃園地區常有午後強降雨，為避免淋雨，相較戶外，不少民眾更傾向前往室內商場能有較穩定的購物環境。