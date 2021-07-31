據「@鄭州發佈」微信公眾號今天（7月31日）消息，昨天（7月30日）鄭州市排查發現新冠肺炎病毒無症狀感染者1例，疫情防控形勢緊張嚴峻。規定自即日起，鄭州廣大市民群眾非必要不離鄭。確需離鄭的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明。此外，迅速開展全員核酸檢測普篩，確保應檢盡檢。

此外，新鄭機場、高鐵東站、鄭州火車站等交通樞紐，全市各居民小區、賓館酒店等住宿功能場所、室內密閉公共場所等恢復查驗鄭州健康碼。

鄭州市委、市政府高度重視這波疫情，省委常委、市委書記徐立毅，市長侯紅等領導迅速到達現場，瞭解情況，緊急作出部署。今天上午，召開全市疫情防控工作緊急會議，對全市疫情防控工作作出緊急部署。

昨天晚上，在該無症狀感染者所在小區，徐立毅、侯紅現場察看封閉檢測工作，詳細瞭解周邊管控情況。隨即成立臨時處置組，現場指揮人員排查、密接流調，研究啓動防控應急方案，對下一步防控措施進行安排部署。

今天上午，在鄭州全市疫情防控工作緊急會議上，針對流調排查、檢測排查中發現的新情況，徐立毅指出，這次疫情傳播快、散發性強，除已確診無症狀感染者病例外，又發現多例疑似病例，防控形勢十分嚴峻。全市上下要迅速行動、立即響應，在做好災後恢復重建工作的同時，迅速打響疫情防控阻擊戰。要迅速開展流調工作，迅速開展核酸檢測，及時做好信息發佈，引導群眾減少外出活動。各區縣（市）要根據實際情況，抓緊啓動應急預案，強化工作體系，落實工作責任，與時間賽跑，堅決打好這場戰役。

★鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室今日（7月31日）發佈通告：

根據當前鄭州市疫情防控形勢，為保障廣大市民健康安全，現就做好當前疫情防控工作通告如下：

一、對鄭州市第六人民醫院實行閉環管理，停止診療工作。

二、即日起，凡在家輪休的鄭州市第六人民醫院職工及該院各類購買服務人員、勞務派遣人員居家等候不外出，立即向所在社區（村）、單位報告，配合落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。

三、自7月16日以來，凡進出鄭州市第六人民醫院的人員，立即向所在社區（村）、單位報告，落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。

四、新鄭機場、高鐵東站、鄭州火車站等交通樞紐，全市各居民小區、賓館酒店等住宿功能場所、室內密閉公共場所等恢復查驗鄭州健康碼。

五、即日起，鄭州廣大市民群眾非必要不離鄭。確需離鄭的，需持有48小時內核酸檢測陰性證明（48小時內陰性證明要求自2021年7月31日18時起實施）。

六、減少人員聚集，停止非必要聚集活動，原則上不舉辦大型群眾性活動。

七、迅速開展全員核酸檢測，請市民群眾積極配合，確保應檢盡檢。檢測計劃另行發佈。

以上防控措施，依據疫情風險評估結果動態調整。本通告自發佈之時起實施。

★鄭州一地調整為高風險地區，三地調整為中風險地區

「@鄭州發佈」微信公眾號今天（7月31日）消息，根據國家和河南省關於應對新冠肺炎疫情精準防控工作要求，結合鄭州市當前疫情形勢，鄭州市新冠肺炎疫情防控領導小組決定，調整部分區域疫情風險等級：

一、自2021年7月31日起，將二七區京廣路街道春暉社區疫情風險等級調整為高風險地區。

二、自2021年7月31日起，將二七區京廣路街道廣興潔雲花園小區、二七區長江路街道海豫花園小區、二七區長江路街道張魏寨中街36號院疫情風險等級調整為中風險地區。

三、其他地區風險等級不變，仍為低風險地區。

中高風險地區實行封閉管理，限制人員流動，最大限度嚴防疫情風險傳播。