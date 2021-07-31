桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園自雙北疫情爆發以來，首度迎來連2日「＋0」，但桃園市府仍公布回顧足跡，為警方疫調查出的特殊交友圈確診者案15724，曾在22日晚上8點到11點半，赴大園的雲芝海汽車旅館，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。

案15724是害保險員和母親染疫的直播健身教練（案15523）、台北電腦公司員工（案15524）和案15610的接觸者，警方疫調查出後開始居家隔離，28日確診公布，屬於台北診所男業務傳播鏈，該傳播鏈已累積38人確診。目前全市累計914人確診，居家隔離人數降為268人。