桃園自雙北疫情爆發以來，首度迎來連2日「＋0」，但桃園市府仍公布回顧足跡，為警方疫調查出的特殊交友圈確診者案15724，曾在22日晚上8點到11點半，赴大園的雲芝海汽車旅館，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。
案15724是害保險員和母親染疫的直播健身教練（案15523）、台北電腦公司員工（案15524）和案15610的接觸者，警方疫調查出後開始居家隔離，28日確診公布，屬於台北診所男業務傳播鏈，該傳播鏈已累積38人確診。目前全市累計914人確診，居家隔離人數降為268人。
桃園自雙北疫情爆發以來，首度迎來連2日「＋0」，但桃園市府仍公布回顧足跡，為警方疫調查出的特殊交友圈確診者案15724，曾在22日晚上8點到11點半，赴大園的雲芝海汽車旅館，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。
案15724是害保險員和母親染疫的直播健身教練（案15523）、台北電腦公司員工（案15524）和案15610的接觸者，警方疫調查出後開始居家隔離，28日確診公布，屬於台北診所男業務傳播鏈，該傳播鏈已累積38人確診。目前全市累計914人確診，居家隔離人數降為268人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。