三級警戒降級第二個周末，雲林縣各地都有間歇大雨，北港朝天宮約有300、400人拜拜，廟方維持室內50人規範，排隊約需5到10分鐘。古坑鄉劍湖山世界比上周末人稍多一成，約500、600人，可能是雨勢影響，2地的人數都比預期少。

北港朝天宮仍提供廟埕參拜，若要入廟拜，以50張號碼牌控制人數，1人出去才放1人進入，排隊時間約5到10分鐘，若有親朋一起參拜，稍微放寬標準。

朝天宮表示，目前暫停擲筊、抽籤、靈修、起乩，拜拜的時間雖沒有限制，但停留時間都不會太長，今（31日）流動的速度滿順，一直都有香客進出，有些民眾有防疫疑慮，在廟外拜拜就返回。

廟方表示，香客來自各縣市，今天有香客說來自屏東，一路北上雨勢都不小；往常周末是香客最多時刻，今天上午僅有約300至400人，中南部下大雨是一大因素。廟方說，防疫要步步為營，疫情穩定再逐步解封是對的。

劍湖山今天較上周末多一成遊客約500至600人，遊客人數緩速回升，今天一早古坑鄉下大雨，九點多雨勢轉強，整個早上下下停停，仍有有年輕人結伴入園，也有父母陪小孩走一走，園方表示遊客雖然不多，但也沒想像中那麼少，可能大家悶壞了。

劍湖山表示，園區內餐廳開放梅花座室內用餐，若外帶也可在戶外找定點吃，希望不要邊走邊吃。園方表示，最近詢問樂園促銷優惠、水上設施開放等相關電話頗熱絡，明天（8月1日）起開放大船塢設施，讓遊客打水戰，戲水仍要戴口罩。