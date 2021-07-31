參與居民現場體驗鹽工健身房。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

藝術家羅懿君帶領民眾以在地意象媒材創作健身器材。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

國內疫情三級警戒下，各景點皆因防疫封閉，觀光體驗經濟宛如凍結，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處腳步並未停歇，與在地業者及各專家鴨子划水般努力，推出一系列「鹹味浪潮」計畫，品牌打造、專家駐村、DMO策略擬定、特色遊程，準備在解封後以最棒的面貌讓旅人造訪。

百餘年來，先民在雲嘉南沿海地區的開墾耕耘，留下許多歷史人文痕跡，區內有潟湖、濕地、動植物生態、古蹟文化、鹽業文化等重要觀光資源。豐富動植物資源，極適合推廣深度生態旅遊。每當夕陽西下，海濱地區的紅雲夕照更讓人流連忘返。

今年雲嘉南管理處透過資源整理盤點，擬定當地品牌策略，制定當地品牌視覺，開始了一系列「鹹味浪潮」計畫，從開設觀光輔導工作坊，邀請各界專家進行駐村計畫，有別於以往的單一會議形式，這些專家駐村當地，為期一個禮拜不等，透過自己專業領域跟當地業者互動激盪，以共創提升在地的視野跟體質。

雲嘉南管理處表示，首先登場的專家是日本宮城DMO創始成員齋藤睦，目標作當地的市場研究、觀光資源盤點，住宿網絡的盤點與建立，以國際視角分析在地的國際競爭力與發展潛力。接下來由土生土長創辦人顧瑋接棒，訪查當地作物生產者、養殖業者以及餐廳、食材販售業者分析營運契機，並於7月29日於北門出張所與雲嘉南觀光圈業者分享駐村期間之觀察與建議，以及如何以在地食材多元應用再創新，此外長期倡議的永續旅遊的台灣永續旅行協會也投入本次駐村計畫中，以綠能的觀光思惟參與在地業者的民宿設施規劃。

第一階段的駐村計畫，在以自然媒材為創作素材多次參加國際藝術展的羅懿君老師所創作的鹽工健身房與雲嘉南競技場的成果展中掀起第一波的高潮，在7月30日開幕的特展中，巧妙呼應時下的奧運主題，以在地媒材蚵，鹽，傳統產業工具，製作出彩色鹽壺鈴，及在地水車意象的槓鈴，同時以在地傳統產業耆老勞動型態為原型，描繪出一幅幅動人的逐格動畫，觀展者無不嘖嘖稱奇，現場歡笑一片。

藝術家羅懿君表示，本次駐村，與其說是創造藝術，更是一場與雲嘉南觀光圈歷史，文化，在地人文的最佳學習之旅，透過與在地居民的近距離互動，針對養殖漁業、鹽業、蔗糖產業進行全方面的採集與了解，更針對過去以鹽為天的鹽工們辛勤地勞動姿態與故事，深受感動，希望透過本次駐村與展會留下屬於當地的具有人文脈絡的藝術精神。

開幕當天，由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能完成最後一件藝術品，並簽署共創儀式時表示，活化在地，提升在地與國際接軌的養分與機會，共創，共好，共同在地產業團隊一同成長，觀光圈的品牌共識需凝聚地區永續發展的力量，要打造具有深度體驗與在地認同的觀光品牌，更需要長期經營。

疫情下，雲嘉南國家風景區管理處趁勢體檢觀光產業結構、找出區域觀光特色及開發深度精緻旅遊，在地品牌打造是目前最重要的目標，製造差異化獨特性，刺激國人在國內的消費，透過地區品牌差異讓台灣人重新認識台灣。未來再讓在地的特色跟國際接軌，讓國際旅客愛上台灣。

這次「鹹味浪潮」計畫中，除了品牌打造、專家駐村、DMO策略擬定、還有推出特色遊程。將外部資源導入，跟著在地業者，一起為地方做一件事。雲嘉南「鹹味浪潮」品牌打造駐村成果展覽資訊，地點：北門出張所 (台南市北門區舊埕119-3號)，展期為7月30日至8月30日為止(每周一休館)，想要深度了解雲嘉南濱海的故事，千萬別錯過這場精彩的展覽。