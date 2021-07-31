基隆市長林右昌今表示，不論指揮中心最後要用預約平台或是造冊單雙軌並列，都會幫65歲以上長者造冊打第二劑疫苗，新北市副市長劉和然31日在疫情記者會上說，很多里長也是長輩，預約過程中讓市民、國人遇到很多困擾，請指揮中心再做詳細規畫思考。

今天下午2點記者會，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，與其雙軌制造冊接種，還不如派人到府協助長輩上網預約。

劉表示，針對65歲以上長者第二劑該怎麼預約施打？陳時中今初步回應，希望全國性一致性作法，但針對不同階段、不同年齡層，應該要不要同看法跟做法。

劉說，新北市幫65歲以上長者施打疫苗時，市長一直提醒我們，規劃時要注意長輩的特性，建議疫情指揮中心，聽聽地方縣市政府跟第一線的聲音，因為現在很多縣市已有不同做法，不管用通知單還是里長造冊。

劉認為，很多65歲以上長輩不會上網預約，如請里長協助上網，中央規劃同仁應要思考，全國各縣市很多里長也是長輩，盼指揮中心再做詳細規畫思考。