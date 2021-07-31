傳三峽衛生所不用預約即可打疫苗 新北衛生局長回應了 15:502021/07/31 中時 葉書宏 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳三峽衛生所不用預約即可打疫苗 新北衛生局長回應了。圖為接種站示意畫面。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（31）日主持防疫會議，媒體詢問新北市三峽衛生所今讓民眾不用預約就可以打疫苗，卻臨時喊卡，對此，衛生局長陳潤秋表示，今天並沒有安排接種。 陳潤秋表示，三峽衛生所今天並沒有安排接種，目前只有接種第四輪及第二劑疫苗，都是持續施打中。關於疫苗的劑量也都是滾動式的檢討。 民眾等不到疫苗 國民黨轟政府沒良心 基隆市逆時中造冊打疫苗 陳時中：不如派人幫長輩預約 #三峽 #衛生所 #預約 #打疫苗 #衛生局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中一句「有可能」 藍委火大：相信蔡政府卻跳票 09:052021/07/31 政治 上網預約為難長者 各縣市逆時中 04:102021/07/31 焦點要聞 居隔者連結雙染疫 桃市重罰30萬 04:102021/07/31 地方新聞 嘉市觀光回溫 旅宿業盼優先接種 04:102021/07/31 地方新聞 降級迎賓 代銷業者高規格防疫 04:102021/07/31 財經焦點 莫德納證實供貨延遲 兩大原因曝光 10:332021/07/31 國際 到場才知沒疫苗打 藥師曝預約系統「大漏洞」：唐鳳天才快來拯救 11:472021/07/31 政治 又有市長逆時中 基隆第2劑採雙軌 林右昌：市府幫預約 12:282021/07/31 生活 藍營議員要求採購BNT 黃偉哲點頭 04:102021/07/31 生活新聞 年輕爸媽打疫苗 侯將向中央爭取 04:102021/07/31 地方新聞 名醫心繫奧運 曝10項逗趣建議：打了疫苗看奧運最好坐沙發左邊 08:552021/07/31 娛樂 生活熱門新聞 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 - 生活 疫苗吃緊第五輪高端上場？陳時中1句話洩端倪 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 高雄暴雨！水淹半個輪胎 居民哀嚎：快淹進家裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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