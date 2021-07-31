新北市長侯友宜今（31）日主持防疫會議，媒體詢問新北市三峽衛生所今讓民眾不用預約就可以打疫苗，卻臨時喊卡，對此，衛生局長陳潤秋表示，今天並沒有安排接種。

陳潤秋表示，三峽衛生所今天並沒有安排接種，目前只有接種第四輪及第二劑疫苗，都是持續施打中。關於疫苗的劑量也都是滾動式的檢討。