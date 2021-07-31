北市府透過旅遊人潮警示燈號監測人流，目前都為綠燈。（北市府提供）

今日是微解封第一個周末，台北市長柯文哲表示，明起開放的北市動物園、天文館與兒童新樂園，由於採預約制進場，明天的入場額度都全滿，日後要出遊的名種，建議先上網查詢剩餘名額，因為市府不可能一下就放一堆人進去，不然疫情恐再爆發。

為監控北市出遊人流，柯文哲說，北市府今日有監看旅遊人潮警示燈號，截至上午11點，看起來人數有增加，人流約增加10至15％，情況還算可以，目前都還在綠燈範圍內，建議民眾出門前可先上網查詢，避開人潮多的時候。

「不可能一下子全部放一大堆！」柯表示，北市場館都有人流管制，如文化局轄下的場館，統計至下午1點，台北市立美術館進場人數為350、當代藝術館是55人、北投溫泉博物館7人及台灣新文化運動館11人，人還是不多，但不是要鼓勵大家去，而是要慢慢放。

此外，教育局轄下的動物園、天文館及兒童新樂園，明起開放民眾入園，5500個名額全滿。柯重申，希望民眾能先行預約，因為還是有人流管制，近期會讓系統做壓力測試，不要說在開放過程中疫情又爆發，好不容易花了2個半月才走到現在，不能前功盡棄，未來會繼續監測狀況，容留人數會慢慢增加，若疫情趨緩就會變多。