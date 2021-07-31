台南市一輛載運雞蛋的小貨車31日下午1時40分行經安南區北安路二段南往北，因天雨路滑失控撞上中央分隔島的變電箱，導致附近的龍騰社區上百戶停電，許多民眾正在收看奧運射箭8強賽，突然沒電沒訊號，急的怒喊「搞什麼啊？」

「停電？8強耶！8強耶！」台南市安南區龍騰社區31日下午1時許突然全區停電，不少民眾正在收看電視轉播奧運射箭男子8強賽，居民扼腕表示，剛看到台灣選手湯智鈞登場，情緒正興奮，整個社區卻突然停電，錯過精采賽事的居民急尋原因，紛紛怒喊「搞什麼啊？」

原來是一輛載送雞蛋的小貨車行經北安路二段，車輛卻突然失控撞上中央分隔島上的變電箱，變電箱被撞歪全毀，車子晚了兩圈停在路中央，貨車司機未受傷，一臉無奈下車察看，警方也趕到疏導交通。

警方表示，23歲劉姓駕駛酒測值為0，研判因雨路滑車輛失控自撞變電箱，駕駛未受傷，

台電公司表示，因變電箱受損，安南區北安路二段、安中一街、安中二街一帶共約250戶用電受影響，工程人員在警方完成交通事故程序後，接手冒雨搶修供電設備，下午4時全數恢復供電。

居民無奈表示，停電時間太不巧，無法第一時間目睹台灣射箭選手晉級奧運4強賽，並即時為選手加油，覺得很可惜。