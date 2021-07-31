高雄瑞豐夜市確定不熄燈，將繼續營業，目前人潮回流約3成。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市確定不熄燈，內用也遵守防疫指引規範。（瑞豐夜市提供）

高雄瑞豐夜市確定不熄燈，內用也遵守防疫指引規範。（瑞豐夜市提供）

高雄瑞豐夜市日前爆出不敵疫情恐在7月底吹熄燈號，但業者今（31）日向本報證實，幾經與地主溝通後，部分地主願降租、甚至不收租，夜市確定會繼續經營，雖然近期遊客回流3成，但最近高雄連續幾天又爆疫情，攤商及場主也憂心若疫情再度升溫，恐釀退租潮。

瑞豐夜市是高雄知名的觀光夜市，座落在巨蛋商圈一帶，2、30年來人潮始終不間斷，但去年被多波疫情掃到，像是敦睦艦隊事件等，就讓夜市被迫關門，進行大清消，而今年因國內疫情升溫，瑞豐5月中自主性停業因應，卻因地主不願降租，一度宣布恐熄燈，令不少人感到惋惜。

據了解，占地5000多坪的瑞豐夜市地主多達20多個，並由3大場主承租經營，再分租給400多個攤商，但疫情期間，地主態度強硬不願降租，事件經本報披露後，引發軒然大波，市府也介入協調，希望讓瑞豐別走入歷史。

瑞豐夜市主委許新昌透露，自己這場的地主多半不願意降租，但已7、8月都沒有收攤商租金，場主就賠了1000多萬元，現在持續跟地主「喬」租金，最壞打算是8月底退場，場地經營權改由其他人接手，但夜市不會關門。

瑞豐夜市管理顧問公司業務經理陳秝敏指出，部分地主租金打8折，有些佛心甚至不收租金，瑞豐夜市確定會繼續營業，其中一個場主經營權恐轉移，但不影響消費者權益。目前降級後，還有100多家攤商未回來營業，人潮約回流3成，開放內用後，多少讓生意有了起色。

不過，連日來高雄再爆發確診個案，又令不少攤商開始憂心。陳秝敏表示，目前瑞豐夜市空租率約2成多，若疫情再度升溫，攤商恐怕真的不做了，8月底可怕又會少1成攤商，加上高雄連日下起大豪雨，原本攤商期待降級後的首個周末假日會迎來人潮，這下落空了，未來是否能回到昔日熱鬧盛況，還需要時間觀察。