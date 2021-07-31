《北京日報》報導，鄭州市衛健委主任付桂榮、第六人民醫院黨委書記馬淑煥被免職。此前，該市發現1例核酸初篩陽性，後認定為無症狀感染者，並發現多例疑似病例。目前鄭州已決定迅速開展全員核酸檢測，並將一個社區疫情風險等級調整為高風險地區。

7月30日17時，鄭州市二七區在例行檢查中發現1例核酸初篩陽性，後經市疾控中心復核，認定為無症狀感染者，在複核的同時，該市立即啓動應急機制，迅速開展流調、檢測、消殺、隔離等相關工作。

通報顯示，周某某，女，39歲，居住地址為二七區華中路14號廣興潔雲花園小區。7月16日起，她相繼到鄭大一附院（河醫院區）產科、市骨科醫院、二七區愛馨醫院等地就診。

7月28日，她的初次核酸檢測結果異常，30日再次檢測呈陽性，當即閉環轉運至市六院，即河南省傳染病醫院隔離治療。

事件發生後，30日晚，河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅，鄭州市長侯紅，到該無症狀感染者所在小區，現場察看封閉檢測工作，詳細瞭解周邊管控情況。隨即成立臨時處置組，對下一步防控措施進行安排部署。

今天（31）日上午，在全市疫情防控工作緊急會議上，徐立毅指出，這次疫情傳播快、散髮性強，除已確診無症狀感染者病例外，又發現多例疑似病例，防控形勢十分嚴峻。全市上下要迅速行動、立即響應，在做好災後恢復重建工作的同時，迅速打響疫情防控阻擊戰。

據「@鄭州發佈」消息，鄭州市委決定免去付桂榮同志的市衛健委黨組書記、主任職務，責令市衛健委黨組對鄭州市第六人民醫院領導班子作出調整。當日，市衛健委黨組召開會議，免去馬淑煥鄭州市第六人民醫院黨委書記職務。

鄭州市衛健委官網簡介顯示，付桂榮自2019年1月起擔任市衛健委黨組書記、主任一職。她此前在新鄭工作，曾任副市長，市委常委、宣傳部部長，市委常委（正縣級）、宣傳部部長等職。