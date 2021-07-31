新北市長侯友宜今主持防疫會議，適逢降級後的首個周末，侯說目前各風景區無車流爆增情形，認為可能跟最近的強降雨有關，會再持續觀察相關疫情監測指標。

侯表示，這兩天有時候有臨時強降雨，所以今天本來也在看要不要開設三級應變中心，指出氣候不穩定，會引影響民眾到郊外走走的心情，這樣的觀察指標我們也會做比較性，而攤商、店家目前都很遵守防疫規定，謝謝市民朋友配合及餐飲業者共體時艱。