強降雨影響疫情觀測指標 侯友宜：會持續觀察 16:002021/07/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今主持防疫會議，適逢降級後的首個周末，侯說目前各風景區無車流爆增情形，認為可能跟最近的強降雨有關，會再持續觀察相關疫情監測指標。 侯表示，這兩天有時候有臨時強降雨，所以今天本來也在看要不要開設三級應變中心，指出氣候不穩定，會引影響民眾到郊外走走的心情，這樣的觀察指標我們也會做比較性，而攤商、店家目前都很遵守防疫規定，謝謝市民朋友配合及餐飲業者共體時艱。 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 亞洲出口續強 歐美線運價衝破萬美元 #強降雨 #影響 #指標 #觀察 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無懼監管 中概互聯網ETF吸金 04:102021/07/31 全球財經 買氣解封 五大房仲7月交易量強彈 04:102021/07/31 財經要聞 嘉義爆群聚感染 夜市、餐飲業禁內用 04:102021/07/31 財經要聞 本土疫情趨緩 百億大案搶市 04:102021/07/31 財經焦點 北海岸未湧現出遊人潮 今下午是觀察指標 12:022021/07/31 生活 雙北餐飲開放內用 8月1日拍板 04:102021/07/31 社會新聞 雨彈狂襲 陽金公路積淹水達半個輪胎 14:582021/07/31 生活 降為二級後首個周末 侯友宜曝最擔心1件事 10:422021/07/31 生活 疫情斷捨離 二手衣物捐贈量暴增5成 04:102021/07/31 生活新聞 8月兩好兩壞 下旬蓄勢拚萬八 04:102021/07/31 財經要聞 第2座烏來地景藝術 烏來織藝廣場今啟用 11:072021/07/31 生活 生活熱門新聞 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 - 生活 疫苗吃緊第五輪高端上場？陳時中1句話洩端倪 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 高雄暴雨！水淹半個輪胎 居民哀嚎：快淹進家裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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