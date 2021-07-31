19歲台灣桌球選手「小林同學」林昀儒昨(30日)對上德國名將奧恰洛夫舉行銅牌賽，最後雖落敗，卻被奧恰洛夫稱讚前途大有可為，未來一定能拿牌。對於最近因奧運掀起的這股運動熱，混血小童星伊萊的媽昨發文透露兒子打算加入桌球隊，意外引來林昀儒本人2字回應打氣：「加油」，讓伊萊媽又驚又喜。

林昀儒先前對上大陸魔王級的樊振東，史詩級的對戰讓他一戰成名，雙方激戰程度讓全台民眾捏把冷汗，賽後樊振東坦言這一仗贏的不容易，驚險才拿下勝利，更讚年紀輕輕的林昀儒「確實有這樣的實力與能力。」而林昀儒昨對上奧恰洛夫搶銅牌，原本前面幾局看似有望，最後卻被對方逆轉勝，賽後林昀儒難掩失望，坦言輸在沒有把握機會，自己雖然覺得很扼腕，但也無法怪罪什麼。

台英混血寶寶伊萊、伊菲一家四口人氣旺。（圖／翻攝自elijahkewley1201 IG）

今凌晨，林昀儒在IG限時動態發文，直言：「從哪裡跌倒就必須要從哪裡站起來」，「把所有的不甘心都轉化為明天的動力」，喊話會再接再厲。而蔡英文總統昨天也發臉書感謝林昀儒，表示：「今晚，全台灣都幫小林同學加油，謝謝你帶給我們一場精采的比賽」。

伊萊媽分享林昀儒親自回應她的截圖。（圖／翻攝自Q力伊萊-Elijah Kewley 池東澤臉書；翻攝自elijahkewley1201 IG）

伊萊媽（Annie Chih）昨在IG限時動態分享看林昀儒比賽，意外發現林昀儒本人也點入觀看，讓伊萊媽開心截圖說：「昀儒來了，哥（伊萊）說為了昀儒，這學期加入桌球隊」，林昀儒見此回覆：「加油」，伊萊媽便開心說：「昀儒謝謝你，你也加油，是我們的驕傲」，稍早伊萊媽更將林昀儒回她的截圖曬到臉書上，興奮說：「我要哭了，容我炫耀一下」，笑說看到小林同學親自回應，「直接眼冒愛心」。