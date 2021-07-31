藝人Apple（黃暐婷）擁有甜美的外型，經常在參加各大綜藝節目擔任來賓，最近Apple施打完AZ疫苗後，身體產生一些副作用，她在社群上與大家分享這段期間身體狀態的變化。

Apple昨（30日）分享身體逐漸恢復中：「我只剩下微頭痛和微肩頸痠痛，而且體重微變輕了1公斤。」她很開心地與粉絲朋友分享，這樣瘦身副作用很可以，她最近開始錄製綜藝節目，穿著一套藍色洋裝，展現出夏季青春的風格，與羅珮琳醫師合影，記錄下錄製節目的花絮。

這段防疫生活，Apple她開始訂外送，來享用美食：「 滿滿鮭魚卵的海膽丼飯，也太幸福！還有好喝的飲料任我選，吃飽、喝飽好滿足！兩個人根本吃不完！看來明天午餐有著落了。」讓她相當驚訝！現在的外送鍋物可以做到這麼好，海鮮食材非常新鮮。

Apple分享在疫情後，錄影時的工作心得：「從來沒想過會有需要戴口罩錄影的這天，雖然化妝速度變快了很多，只要畫眼妝就好。」讓她非常懷念以前錄影的日子，可以畫著完成的妝容，讓電視機前的觀眾朋友，看到她美麗的容貌，她希望大家的生活，能盡快回歸正常的日子。

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