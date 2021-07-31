7月27日起疫情調降至二級警戒後，各景點遊客開始回流，台南市後壁區菁寮老街陸陸續續有遊客進入，原本店家期盼周末遊客增加，但偏偏遇上大雨，茄芷工坊老闆黃正雄說，遊客寥寥無幾，只有個位數，期盼8月8日開播的俗女養成記2能帶來人潮。
西南氣流為台南帶來強烈降雨，也降低民眾出遊興致，加上鄰近後壁的嘉義傳出確診，菁寮老街31日遊客稀疏，伴手禮店菁寮囝仔老闆殷維志說，上午遊客不到10組，他與員工拿著煎餅、米香產品繞著老街想請遊客試吃，未見多少遊客。殷維志說，老街很多店家都期盼俗女2開播，為菁寮帶來觀光商機。
由於陣雨不斷，有遊客開車繞一圈老街看開店店家不多，匆匆下車買個伴手禮就離開。在菁寮老街經營民宿、推動台南嫁妝一牛車體驗活動的文史工作者黃永全說，目前老街只有零星散客，雖然微解封後許多旅遊團已打電話詢問是否能來參觀，9月已有團體預約，8月的團多數還在觀望中。
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