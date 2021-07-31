北市府頒布餐飲業開放規範。（北市府提供）

雙北即將宣布下周是否開放內用，北市也設下每周每日平均案例低於10例、不明感染源低於2分的標準，遭民進黨前立委沈富雄質疑依據何在？台北市長柯文哲坦言，數字沒有什麼科學基礎，只是北市防疫系統能很EASY應付的數字。

綜觀北市疫情，柯表示，台北市今日新增4例本土個案，皆有明確感染源，個案分布於松山、信義與士林區，本周確診數累計37人、不明感染源5人。昨日7家醫院共替1567人篩檢，但0人陽性確診，社區黑數很少卻蠢蠢欲動，但仍在北市府可控範圍之內。

由於柯市府訂下餐飲業開放內用標準，柯笑說，沈富雄曾在政論節目上問標準怎來，坦白講，為什麼餐飲業要用一個禮拜算平均，每日平均案例10例以下、不明感染源2例以下、社區群聚要3件以下，「這數字當然沒有什麼科學基礎，這是北市防疫系統很EASY可應付的數字」。

柯表示，案例少都可以盯很緊，案例多就會壓力大，有時候就會失控，不過在這數量之下，目前防疫系統都可以完全控制，所以才訂這個數字。