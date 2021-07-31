台北市餐飲業開放內用標準。（北市府提供）

雙北即將宣布下周是否開放內用，但雙北首長仍在考量疫情現況，目前尚未鬆口。台北市長柯文哲指出，若要開放餐廳可內用，時間會或在下禮拜二，但各餐廳都要做好心理準備，因為市府會設下許多規範，也說不要對疫情掉以心，他會在觀察狀況後與新北一同宣布。

柯文哲說，若要開放內用的話會是下禮拜二，但每個餐廳都要想看看，若是真的開放，市府多少有些要求，如室內50人、室外100人，若為自助餐廳減少給顧客夾菜，盡量採用個人套餐，若為自助餐形式就工作人員直接夾給你，各餐廳從業人員健康管理也是重點。

柯感嘆，餐飲業人員最好還是打疫苗，但在打之前，若做到每周檢測最好，但他理解價格不菲，至少量體溫等措施要做好，有異狀就暫停上班，保護顧客也保護自己，該消毒就消毒，無論是誰確診都要停業3天，恢復營業後的11天只能外帶不能內用，因為疫情觀察期還是14天。

「歐洲杯足球賽12日舉行，結果五天後，英國1日數確診5萬多！」柯舉國外案例示警，表示不要掉以輕心，他主張慢慢解封，把社區感染源慢慢消滅，最後還是要靠疫苗，若疫苗覆蓋率不夠，奇奇怪怪的變種病毒來，就會讓先前的努力前功盡棄，因此會在觀察後再跟新北一起宣布。