桃園市一名23歲李姓男子，因線上遊戲認識一名女網友小芬（化名），2019年2人視訊時，未經小芬同意，就偷偷拍下小芬的露胸裸照，後來得知小芬與一名潘姓男子有糾紛，就將上空照傳給潘男，潘男為了洩憤，就將露胸照PO到臉書一個6000人群組，還留言「跟別人做變態的事情」、「到底是多缺，下面癢」等語，小芬不甘名譽受損，憤而報警處理，桃園檢方偵結後依妨害秘密、加重誹謗罪嫌，將李、潘2人起訴。

據了解，小芬2019年與李男視訊過程中，脫下上衣裸露胸部，卻遭李男偷拍，李男後來得知潘男與小芬有過節，竟將小芬的露胸照傳給潘男，潘男再於2020年6月7日將小芬的上空照上傳到臉書1個多達6000人群組，並發文說「這個玩家喜歡視訊，跟別人做變態的事情」、「像是電話中發出飢渴的聲音」，「到底是多缺，下面癢」等語，小芬得知後氣炸報警。

李男偵訊時坦承偷拍小芬裸照，潘男也坦承不諱，但辯稱有照片中有將小芬的臉部塗色遮掩，一般人無法由此辨別畫面中是誰。

但檢方認為，小芬在遊戲中雖沒用真名，但從登入ID的暱稱，可判斷出她在遊戲中身分，況且潘男也知她的暱稱，甚至在6000人的臉書社團，公開小芬暱稱更改紀錄，經小芬的男友發現轉告，小芬才得知裸照曝光。檢方偵結後將潘李、潘2人，依妨害秘密、加重誹謗罪嫌起訴2人。