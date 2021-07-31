有些人平時看起來很冷靜，不過和喜歡的人相處時態度會變得異常興奮，星座運勢網站「星座神婆」分析，水瓶座、白羊座、射手座在喜歡的人面前會變一個人，立刻充滿活力，一開口說話就停不下來，對方彷彿是他的精力來源，眉飛色舞的狀態和平時的樣子差異非常大。

▍1.水瓶座

水瓶座平時總是活在自己的世界，不在乎旁人的看法，他們對周遭的事物往往有獨到的見解，卻很少跟其他人分享內心的想法，讓人難以捉摸，許多人都覺得和他們之間一直有無法抹滅的距離感。不過當水瓶座遇到喜歡的人，他們的靈魂會瞬間活躍起來，態度變得很熱情，充滿活力，因為對方就是他的精力來源。

▍2.白羊座

白羊座性格單純，用真心在和大家交朋友，他們和朋友們在一起時往往比較自制，喜歡傾聽大家的想法，擔任烘托氣氛的角色，卻很少分享自己的內心話。不過當他面對喜歡的人，立刻按下興奮的開關，愛意表現得非常明顯，他們會立刻開啟話匣子，一開口就停不下來，傾注所有的熱情和活力，完全無法煞車。

▍3.射手座

射手座性格樂觀開朗，擁有絕佳好人緣，他們在朋友面前態度比較自然，應對進退得宜，總能恰到好處的拿捏分寸，不過當射手座和喜歡的人相處時，會抓住機會極力表現自己，情緒格外高昂，旁人看他的眉飛色舞狀態，就好像看到孔雀開屏，深怕遺漏任何一個展現優點的機會，這時的射手座真的是活力四射，和平時的狀態差異很大。