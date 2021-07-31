全國疫情警戒降級，但雙北餐飲業仍未開放內用，而對於台北市長柯文哲的說法，前立委沈富雄在政論節目中提出質疑，直言「官大聲音大」，主持人趙少康問沈富雄，以前民進黨政府也曾要找他去當大官，當了大官現在可能講話聲音就大了，沈富雄則回答，那是違背自己的初心，「本人不幹」，而同台的民進黨立委高嘉瑜卻不這麼認為。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，第一次要開放餐廳內用的時候，六都通通逆時中，他對此沒有意見，因為大家都怕，民意主導風向，而這次要解封的時候，仍維持禁令的剩下雙北和宜蘭，至於雙北的情況，到底是柯文哲引導新北市長侯友宜，還是侯友宜主導讓柯文哲跟進？他則不太清楚。

對於柯文哲說，要以整周的平均日增率的不明感染源為依據，沈富雄則說，「以前是講3達標，他現在改成2，那我要請問大家 3跟2有什麼差別啦？差33%沒有錯，但3跟2的不明感染源真的有差那麼大嗎？」他更忍不住直言，「官大聲音大，官大學問大，真的，這是憑你一個人的自由心證」。

這時，趙少康問沈富雄，現在有沒有後悔沒去當大官，「當時人家叫你做大官，你都不做，叫你做衛生署長你也不做，你當了大官，搞不好你今天講話的聲音就大了」。

對此沈富雄回答，「我要講一下，游錫堃offer我的衛生署長也好，或新潮流叫我去選台南市長，這個違背初心，我是為國家做大事的人，台南市長跟衛生署長就是把我引到旁邊去了，本人不幹」。而一旁高嘉瑜則說，「做台南市長也能選總統，不要這樣講喔」。