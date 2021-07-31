中油公布8月份國內天然氣價格調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，8月國內天然氣價格因進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟考量國內COVID-19疫情對民生及工業影響，僅電業用戶調漲3％，其他用戶不調整。