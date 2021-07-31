中油：分擔疫情干擾 8月天然氣僅電業用戶調漲3％ 16:192021/07/31 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油：分擔疫情干擾 8月天然氣僅電業用戶調漲3％。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油公布8月份國內天然氣價格調整方案。依據政府核定之天然氣價格公式計算，8月國內天然氣價格因進口氣源成本增加而應大幅調漲，惟考量國內COVID-19疫情對民生及工業影響，僅電業用戶調漲3％，其他用戶不調整。 離島機票漲逾3～8％ 立委籲設緩漲機制 降級首周末 新北五館一園預約人數反降 #8月 #用戶 #調漲 #國內 #天然氣價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 10:502021/07/31 財經 雙北餐飲開放內用 8月1日拍板 04:102021/07/31 社會新聞 4星座將迎接好事降臨 8月運勢一路飆升 15:362021/07/31 運勢 8月股東會大戲 中小股開秀 04:102021/07/31 財經要聞 2歲以下育兒津貼、托育補助各增1000元 新制8月上路 10:362021/07/31 生活 占星師公開8月星座運勢排行 獅子處女晉升職場紅人 07:002021/07/31 運勢 桃園莫德納二劑專案開跑 下月3日開放預約 16:442021/07/31 生活 疫苗吃緊 平台出包 上百人險白跑 04:102021/07/31 焦點要聞 大陸鋁箔遭判低價搶市 8月課反傾銷稅 04:102021/07/31 社會新聞 台東人限定 熱氣球嘉年華明升空 04:102021/07/31 地方新聞 有夠衰！1280定期票綁共享機車優惠強碰疫情 2個月僅150人購買 16:502021/07/31 生活 生活熱門新聞 一開冷氣就聞到臭酸味 屋主崩潰求助 內行人揭禍首 - 生活 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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