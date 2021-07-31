連續兩屆奧運在羽球男單晉級到8強的台灣好手周天成，本屆東京奧運之旅今天終結在大陸選手諶龍手上，賽後透露心情，認為雖然無緣奪牌，但選手們仍有許多比奪牌更重要的過程，值得大家關注，也很感謝主，讓出發前右腳踝有點不舒服的他，仍能順利完成每一場賽事。

直到今天最後一場賽事，周天成才透露自己這幾天其實都帶傷奮戰，「大約是出發日本東京前一周，右腳踝就覺得不舒服，預賽第1場打瑞典選手時，我都還擔心可能無法打，奧運期間都是每天一面比賽練球一面治療，今天開賽也還覺得腳卡卡的，但隨著比賽進行，打到後來也把傷勢拋到腦後、全力拚搶，很感謝物理治療師高敏珊每天都幫我治療、包紮，讓我拚完整個賽事。」

信仰虔誠的周天成，將這些考驗都視為神給他的最好的安排，「也很感謝主，讓我可以在場上拚搏。雖然因為傷勢沒辦法在東京將自己奧運名次再提升，但我不會不甘心、也沒遺憾，傷勢來得太突然，這些都是運動員會面對的考驗，但我不會放棄，3年後巴黎奧運還想再挑戰一次，希望能再衝擊獎牌。

生涯對諶龍10戰全敗，周天成坦言因為狀態不在最佳，賽前就預期有困難，第3局雙方都是靠著意志力撐下去，賽後諶龍也肯定周天成表現，「這場比賽我們雙方都打得非常好，最後我可能幸運些才贏得勝利。也辛苦小天了，賽程結束先好好休息，之後再全力以赴面對下一個挑戰。」