新北市7月24日起開放包含鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、坪林茶業博物館、十三行博物館、黃金博物館、林本源園邸的室內空間供民眾參觀，22日開始受理線上預約，根據新北市文化局統計，上周末24、25日，五館一園共575人預約，降級後首周末31日、8月1日反減少為413人。

新北市議員陳偉杰分析，入園對象以幼童、學生為主體，因皆尚未接種疫苗獲得防護力，家長自然不放心讓孩子入園，這可能是預約人數偏低的原因；此外，預約制必須在前一天完成，屬於比較主動式的參觀模式，相較疫情前遊客多為臨時起意，到附近觀光而入園，遊客數自然會略低。

陳偉杰表示，目前疫情仍不穩定，新北市仍有零星個案數，民眾擔心有染疫風險，仍傾向不外出，即便有外出放鬆的動機，仍以開放的戶外空間為優先選擇，對於相對室內封閉的博物館，意願仍低。

五館一園開放預約參觀日期為24日至8月1日，各館每日開放3梯次，每梯次可預約人數分別為十三行博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館8、淡水古蹟博物館各80人、林本源園邸50人、坪林茶業博物館30人。

文化局統計，24日五館一園有195位民眾預約、25日380位；31日266位、8月1日147位。