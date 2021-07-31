台南市長黃偉哲昨天於議會總質詢提出研擬推動「疫苗護照」，讓接種疫苗的民眾不必梅花座及隔板等，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，「會有人權上的問題」，年輕網友也質疑「沒打不是我門的錯」。黃偉哲今釋疑，指疫苗護照技術推動本身沒問題，但會有政治問題，他當下是說「研議中」，沒訂時程也非定案。

黃偉哲說，他昨天在議會講得很清楚，疫苗護照唯有在疫苗覆蓋率很高情況下，才有意義，當初國際討論疫苗護照是基於出國方便，但連國跟國之間都還在研議中，連疫苗覆蓋率比我們高的法國，推動所謂疫苗護照時，都遭受很多人反彈，所以，他也清楚，在國內技術上推動沒什麼問題，但比較大的會是政治問題。

他說，所謂政治問題是指，已施打過跟沒施打過的分成兩個族群，在時機還沒成熟之前，不容易推動，但研議是可行的，所以，他在議會也清楚闡明，請研考會跟科技大廠研究這事，但他沒有說推動時程，畢竟台南現在疫苗覆蓋率才3成，比我們高的地區都還沒推動。

他強調，台南沒有計畫要當「台南唯一」推動者，畢竟，這會區分誰有打、誰沒打，沒打的只能看有打的人通行無阻，這部分他絕對會顧及民眾感受。

但他也說，將來如有疫苗護照時，可讓持有者可更便利使用公共設施，這些都是討論中的議題，並非已經定案的政策。研考會主委戴偉峻也說，目前台南技術走在前面，但上線要充分準備，相關配套包括人權議題等，都會做好相關研議，等到一切都充分準備才會上線。