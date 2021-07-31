桌球好手林昀儒昨（30日）男單銅牌戰，對上德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），最終以3：4落敗，與銅牌擦身而過，不過教練蔣澎龍在「賽末點」喊出暫停，遭網有質疑打亂林昀儒節奏，對此，藝人曾莞婷在臉書發出百字文見解，被網友大讚中肯。

教練蔣澎龍在銅牌戰「賽末點」喊出暫停，被網友指出打亂林昀儒節奏，導致錯失銅牌，對此，曾莞婷舉例有人認為林昀儒比賽時常望向教練，是因為教練給予極大壓力，不過她卻認為是林昀儒很依賴教練，希望在慌亂時刻，能適時得到教練眼神的肯定，藉此安撫自己情緒，對於教練在關鍵時刻喊停，被網友痛批是「假會」，她則認為是林昀儒心急時會出現失誤，教練這樣做是為了穩住他心性，但也強調僅是個人觀點。

曾莞婷表示即便林昀儒與銅牌擦身而過，征戰奧運過程也吸取許多寶貴經驗，勢必成為他前進的原動力，接著也跟所有選手喊話：「無論如何我們都是真心在加油喝采～你們真的好棒」，也希望所有人今晚能繼續為中華隊加油。

對此，網友也紛紛道出心中看法：「這可是四強賽，壓力大正常，與其怪教練，不如說對手真強」、「這一分就是經驗的差距，而這一分也會是他的養分，下一次會更好」、「贏了就說教練叫停叫得好，輸了就說教練叫停不需要，別以自己想法去判別」、「大部份網友都責怪教練不該當下喊暫停，但我們對於桌球並非專業，不該將輸掉銅牌的責任怪罪到教練身上」。