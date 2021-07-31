全台防疫警戒降至二級，除了雙北外，不少縣市已陸續開放餐廳內用，雙北何時開放內用，備受各界關注。台北市長柯文哲坦言，雙北是首都共同生活圈，觀察微解封的第一個週末，將會和新北一起宣布，「星期一宣布是一個好的時間」。

柯文哲指出，台北跟新北不可能規則不一樣，否則在實務上有困難，他也同意侯市長說的，要觀察微解封的第一個週末，因此認為星期一宣布餐廳是否內用是一個好的時間，而餐飲業者也都提早知道規則。

柯文哲坦言，隨時有喊停可能，因為疫情千變萬化，所以才會出信常態，目前還是按照既定計畫走，但如果有變化還是要馬上應變。

柯文哲強調，不能因為害怕、擔憂，永遠都要三級警戒，因為內需服務業還是台灣非常重要的一部分，ICT產業雖然產值高，但是從業人員少，內需服務業雖然佔台灣GDP佔比不高，但就業人口是最多的。

柯文哲指出，考慮再三後，在防疫跟經濟之間還是要取得平衡，當基層人民生活出問題的時候，連治安都會出問題，所以也不能因為害怕永遠不解封，現在就是且戰且走、逐步解封。